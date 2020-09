Depois de quatro anos pronto-socorro de Maracaju será inaugurado nesta sexta-feira

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, vão participar da solenidade. - (Foto: SES)

Com 1,2 mil metros quadrados e 11 leitos de observação, além de toda a estrutura para atendimento de urgência e emergência, o pronto-socorro de Maracaju será inaugurado pela prefeitura da cidade nesta sexta-feira (11), às 9h, em ato restrito por causa da pandemia de coronavírus. O governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, vão participar da solenidade.

As obras do pronto-socorro iniciaram em 2016. Anexo ao Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva, o prédio foi erguido com recursos de emendas parlamentares dos então deputado federal Geraldo Resende e senador Waldemir Moka com contrapartida da prefeitura municipal. Ao todo, R$ 2,5 milhões foram investidos no local.

Na parceria, o Governo do Estado entrou com a compra dos equipamentos fundamentais para o atendimento da população. Foram repassados à Associação Beneficente de Maracaju, que administra o hospital, R$ 851 mil em recursos estaduais. Entre os equipamentos adquiridos estão um analisador automático para hematologia, cardioversor, eletrocautério e monitores multiparamétricos, entre outros.

Conforme o secretário Geraldo Resende, a unidade médica vai suprir a demanda absorvida pelo hospital municipal com o funcionamento 24h. O Hospital Soriano Corrêa da Silva presta cerca de 3,5 mil atendimentos por mês, além de realizar 170 cirurgias/mês. Os números são anteriores à pandemia de Covid-19.

Maternidade

Outra unidade de saúde que vai ampliar o atendimento médico em Maracaju é a maternidade municipal - que está em obras. O custo estimado do prédio é de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar do então deputado Geraldo Resende e R$ 1 milhão de contrapartida do Governo do Estado.

A nova maternidade vai melhorar a qualidade do atendimento de mulheres e crianças recém-nascidas. A estrutura será ampla e moderna, com 515,25 metros quadrados de área construída e destaque para três salas pré e pós parto, com banheiro e jardim de inverno; três salas de enfermagem; duas salas pós-enfermagem com banheiro; um jardim de inverno coletivo, dois consultórios ginecológicos com banheiros; uma sala de mamografia; e uma sala de múltiplo uso.