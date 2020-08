Programa de Prevenção ‘Cassems Itinerante’ completa 7 anos levando assistência à saúde para o interior

Neste mês, o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” completa 7 anos de existência, levando o atendimento de algumas especialidades médicas no interior do estado - (Foto: Cassems)

Neste mês, o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” completa 7 anos de existência, levando o atendimento de algumas especialidades médicas no interior do estado. Criado em 2013, já atendeu mais de 33 mil pessoas. A implementação desse serviço especializado aconteceu após a Caixa dos Servidores perceber a carência de médicos especialistas no interior do estado. Dessa forma, o principal objetivo do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.



A neurologista clínica Tatiane Dantas atende ao programa de prevenção desde o primeiro ano de existência e para ela, é uma experiência que a satisfaz pessoalmente e profissionalmente. “Com o ‘Cassems Itinerante’, posso auxiliar no diagnóstico e tratamento de muitas pessoas que moram distantes dos centros especializados”.



De acordo com a neurologista, o contato com os pacientes é gratificante. “Além dos beneficiários relatarem a sua história clínica e evolução, eles me tratam com enorme carinho e confiança. Hoje, já temos uma relação de reconhecimento do meu trabalho e, nas consultas sempre escuto palavras de afeto e preocupação. Eles perguntam que horas acordei naquele dia, se estou trabalhando há muito tempo e desde que hora estou atendendo”.



Tatiane salienta que o programa atua, especialmente, no atendimento em locais que ainda não possuem aquele serviço na Rede Própria ou Credenciada da Cassems. “O lema do ‘Cassems Itinerante’ é ‘a gente vai onde você está’. Após a Caixa dos Servidores perceber essa carência no interior do estado, com esse serviço, contribuímos para sanar as necessidades dos beneficiários daquela localidade”.



A geriatra Ana Paula Penaforte realiza atendimentos no programa de prevenção desde as primeiras edições e conta a sua experiência com os beneficiários idosos do interior. “Trabalhar no ‘Cassems Itinerante’ é muito agradável e interessante para todas as partes. Então, as vivências são prazerosas e esse modelo funciona muito bem. Sempre sou recebida de maneira calorosa pelos beneficiários, o especialista é aguardado com alegria”.



Ana Paula reitera, ainda, que muitos beneficiários das localidades onde o programa chega buscam atendimento. “Sempre tem bastante pacientes marcados, é uma agenda ampla, então, a receptividade é muito boa e eu me sinto feliz em fazer essa prestação de serviço. Vemos que há uma troca bacana, que eles se dão bem com esse mecanismo de atendimento de assistência à saúde”.