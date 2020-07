Profissionais da Saúde se unem em busca da sanção do adicional de insalubridade em tempos de pandemia

Profissionais de diversas categorias da área da saúde estão unidos com o vereador Dr. Cury em busca da sanção do adicional de insalubridade em tempos de pandemia - (Foto: Reprodução)

Profissionais de diversas categorias da área da saúde estão unidos com o vereador Dr. Cury em busca da sanção do adicional de insalubridade em tempos de pandemia. O projeto de lei é de autoria do parlamentar, em busca de reconhecimento aqueles que têm se arriscado diariamente para salvar vidas.

Os profissionais têm mostrado a força das categorias em Campo Grande. São médicos, odontólogos, agentes de endemias, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros, unidos em uma só voz: o apelo para que o prefeito torne realidade o adicional de insalubridade.

“Estamos unidos para que esses profissionais que vivem em constante perigo sejam honrados durante a pandemia. São pessoas capacitadas que salvam vidas e merecem nosso reconhecimento neste momento”, disse Dr. Cury.

Profissionais de saúde de diversas áreas

As categorias têm se movimentado, principalmente nas redes sociais, gravando vídeos pedindo a sanção do projeto.

Em vídeo divulgado nas redes sociais o psicólogo Marcio, que trabalha pelo SUS (Sistema Único de Saúde), explicou que enquanto as pessoas comuns são orientadas a permanecer em casa em isolamento social, os trabalhadores da saúde estão constantemente na batalha contra o vírus.

Psicólogo Marcio em vídeo divulgado nas redes sociais

“Ao contrário dessas normas, nós trabalhadores da saúde temos que ir de encontro com a população. Nós esperamos um reconhecimento, e uma forma de reconhecer é tendo a sanção da nossa insalubridade”, disse.

Os profissionais, junto ao Dr. Cury estão confiantes e no aguardo da sanção do projeto.