Procon Estadual realiza pesquisa e encontra diferença de 714% em preços de medicamentos 

O trabalho realizado demonstra que, também em se tratando de medicamentos, é sempre salutar pesquisar preços. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Os medicamentos em Campo Grande apresentam grande variação de preços, o que indica a necessidade do consumidor pesquisar toda vez que necessitar adquirir produtos farmacêuticos. É o que aponta levantamento realizado pela equipe de pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), no período 20 de setembro a 13 de outubro.

Foram pesquisados 180 itens em 15 estabelecimentos, e desse total foram liberados para divulgação os preços de 166, uma vez que os outros não foram encontrados em pelo menos três dos locais visitados. Entre os preços verificados está o da Ivermectina, um dos produtos mais procurados no momento. A diferença chegou a 100%, uma vez que na Farmácia Vitória estava sendo vendida a R$ 36,00, enquanto na São Bento a R$ 18,00.

Os pesquisadores encontraram diferença de 714% (a maior) para Citrato de Sildenafila (genérico|) de 25 miligramas, com quatro comprimidos, encontrado por R$ 8,00 na Farmácia Levy, localizada na rua Johannesburgo, 428 (Jardim Presidente) e por R$ 65,14 na Preço Popular da rua Marechal Rondon. Já a menor diferença verificada foi de 4,28%, em relação a Sulfametoxazol + trimetroprima 400+80 mg (Bactrim), com 20 comprimidos, que está à venda nas farmácias Levy (rua Johannesburgo), Drogasil (avenida Júlio de Castilhos) e Droga 10 (rua Anacá - Moreninhas) por R $ 28,26 e por R$ 27,10 na Pague Menos da avenida Mato Grosso.

A pesquisa é realizada anualmente e, para liberar maior quantidade de informações, a equipe do Procon Estadual estabeleceu termos comparativos entre o levantamento realizado no ano passado (2019) e neste ano. Com isso, ficou constatado que dos 145 itens considerados, 99 sofreram aumentos que chegam a 41,75%, como é o caso de Butilbrometo de escopolamina + Dipirona sódica 10+ 250 mg (genérico) com 20 comprimidos.

Enquanto isso, o produto com maior queda de preços foi Acetato de Dexametasona (cortitop) creme de 1mg, em embalagem de 10 g, que registrou 288,46% a menor. No ano passado, seu valor para venda era de R$ 13,13, e neste ano foi encontrado por R$ 3,38. A comparação feita leva em consideração a apresentação de todas as características iguais. O trabalho realizado demonstra que, também em se tratando de medicamentos, é sempre salutar pesquisar preços.

As farmácias pesquisadas foram: Drogasil na avenida Júlio de Castilhos – Vila Sobrinho, Droga 10 na rua Anacá – Moreninhas, Freire na rua Rui Barbosa – Monte Líbano, Levy na rua Johannesburgo – Jardim Presidente, Luizinho na avenida Coronel Antonino, Mais Popular na rua Zulmira Borba, Nova Farma Popular na avenida Nove - Nova Campo Grande, Pague Menos na avenida Mato Grosso – Centro, Preço Popular, na rua Marechal Rondon, São Bento na avenida Ceará – Jardim Vitrine, São Leopoldo na avenida Eduardo Elias Zahran, Soloama, na avenida Arquiteto Vila Nova Artigas – Aero Rancho, Ultrapopular, na avenida Cafezais – Jardim Centro Oeste e Vitória, na rua da Península – Jardim Ouro Verde.

Veja as pesquisas:

MEDICAMENTOS DIVULGAÇÃO - PREÇOS

COMPARATIVO DIVULGAÇÃO - MEDICAMENTOS