Prefeitura realiza desinfecção da Rua da Divisão, uma das principais vias comerciais da região do Anhanduízinho

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande promove nesta terça-feira (9) a retomada das ações de desinfecção das principais vias da Capital. A primeira via a ser desinfectada será a Rua da Divisão, principal via de comércio do Bairro Parati, região do Anhanduízinho, a mais povoada da cidade.

Para a desinfecção serão utilizados dois caminhões pipa, cada um com capacidade para 10 mil litros de cloreto. Serão mobilizadas ainda 30 pessoas, entre servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Municipal (GCM).

“O trabalho está sendo muito bom pra gente que trabalha na rua, como ambulante, é mais segurança pra gente, pra nossa família. Só temos a agradecer ao prefeito Marquinhos Trad e a Prefeitura”, disseram os sócios Valdenir Vieira de Melo e Hugo Fabian, que são donos de um espetinho de rua.

já a empreendedora Adriana Cíntia ressaltou o uso de máscara por todos. “Os produtos de desinfecção acabaram de passar aqui na rua, vejo isso como importante para nossa segurança e dos nossos clientes, mas não pode esquecer de por a máscara e fazer a sua parte”, disse.

Ontem (8) foi a vez dos terminais de ônibus terminais General Osório, Nova Bahia e no Ponto de Integração Hércules Maymone passarem pelo processo que objetiva auxiliar no combate a Covid-19.

A Prefeitura também voltou a realizar blitzes educativae no trânsito e em comércios da cidade, com objetivo de orientar sobre os cuidados necessários para o combate ao Covid. No trânsito, as orientações têm por objetivo evitar acidentes causados pela combinação álcool e direção, que acabam ocupando leitos de UTI, hoje extremamente necessários no combate à Covid-19.

A Prefeitura também voltará a realizar blitz sanitária nas rodovias e distribuirá máscaras de proteção. Os ônibus do transporte coletivo também receberam reforço nos horários de maior fluxo de passageiros.

As linhas de ônibus que recebem mais passageiros já estão recebendo reforço no número de viagens. No período da manhã, são entre 90 e 95 viagens a mais, o que objetiva redistribuir, aproximadamente, 5,5 mil passageiros. No período da tarde, 75 viagens, redistribuindo 4,3 mil passageiros.

As ações objetivam evitar que medidas mais duras sejam aplicadas, o que acaba prejudicando a economia do Município, já atingida pela pandemia.