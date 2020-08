Prefeitura leva orientações sobre saúde bucal e prevenção ao Covid-19 a aldeias urbanas da Capital

Moradores de comunidades índigenas localizadas na região da saída para Aquidauana, em Campo Grande, receberam nesta quinta-feira (06) orientações sobre saúde bucal e as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Moradores de comunidades índigenas localizadas na região da saída para Aquidauana, em Campo Grande, receberam nesta quinta-feira (06) orientações sobre saúde bucal e as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). A ação foi realizada por profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Indubrasil.

Os moradores destas comunidades, em sua maioria, vivem em situação de vulnerabilidade, com baixa assiduidade em relação a procura pelos serviços de saúde o que, por sua vez, reforça a importância destas ações que atingem com maior objetividade esse publico.

Foram realizadas orientações sobre a importância da escovação correta e dos cuidados com a saúde bucal no contexto da pandemia de Covid-19. O cuidados com o uso individual da escova dental por pacientes positivos para a doença, por exemplo, foi um dos assuntos abordados.

Os profissionais também avaliam a condição dos paciente e caso alguma patologia seja relatada ou necessidade de tratamento diagnosticada os mesmos são orientados a fazerem o acompanhamento na unidade de saúde.