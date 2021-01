Prefeitura lança programa inédito de educação para o Bem-Estar Animal nas redes sociais - ( Foto: CG Notícias )

O Programa de Educação Ambiental para o Bem-Estar Animal (EDUBEAPET), de autoria e coordenadoria da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, tem o objetivo de promover orientação para a população campo-grandense sobre os aspectos legais e técnicos, através de vídeos educativos, que trabalhem a promoção da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos animais, especificamente os domésticos.

De acordo com a subsecretária Ana Cristina Camargo, “será um programa de educação continuada com a finalidade de conscientizar a população sobre o assunto (bem-estar animal), visando informar sobre a maneira adequada de atender as necessidades básicas de cães e gatos de companhia, prevenção de doenças, bem como coibir o abandono e maus-tratos”

O programa EDUBEAPET conta com os seguintes temas, sempre voltados ao mundo animal: alimentação, vermifugação, consulta com o veterinário, castração, adoção responsável, vacinação, entre outros. A iniciativa conta com parcerias importantes, entre elas a de médicos veterinários e especialistas, que são convidados e participam da execução no projeto como voluntários.

“A ideia do Programa surgiu pelas complicações ao longo de 2020, ano de pandemia da Covid-19, que dificultou várias ações presenciais pela Subsecretaria. O EDUBEAPET deverá ser ampliado para a rede municipal de ensino, conforme contato prévio de parceria com a Semed, capacitando professores através de cursos, palestras e simpósios. Teremos em breve mais novidades que irão alavancar a educação para o bem-estar animal em 2021”, informa a gerente de Promoção a Saúde Animal, Hotília Lopes.

Alguns dos vídeos do programa já estão disponíveis nas redes sociais da Subsecretaria. A publicação dos mesmos acontece duas vezes por semana, na página do Instagram e Facebook: @subeacg

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas por meio das redes sociais da Subsecretaria ou pelo telefone (67) 2020-1397.