Prefeitura lança licitação para reforma e ampliação de bases do SAMU

A Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande lançou licitação para contratação de empresa interessada em realizar a reforma e ampliação de bases para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O edital foi publicado na edição dessa terça-feira (4) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

A previsão é de que as bases localizadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Coronel Antonino e Universitário, assim como a sede localizada na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) recebam melhorias nas condições higiênico-sanitárias gerais e novas instalações. O investimento nas obras é de aproximadamente R$466 mil.

Conforme o edital, a documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues até as 09h00min do dia 08 de setembro, na Sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação, situada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal. Os detalhes do processo podem ser consultados através do endereço eletrônico: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/

SAMU

Atualmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional Campo Grande conta com quatro viaturas de suporte avançado e nove viaturas básicas, uma viatura intermediária baseada no Distrito de Anhanduí e duas motolâncias. De janeiro a junho deste ano o serviço recebeu aproximadamente 147 mil ligações e realizou mais de 16 mil atendimentos.