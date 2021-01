Prefeitura inaugura unidade de saúde aguardada há 10 anos por moradores do Aero Rancho - ( Foto: CG Notícias/Glenda Gabi )

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (15) a Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Rancho Granja – Dra. Regia Jussara Fagundes de Barros – localizada na Rua do Príncipe com a Rua Alagoinhas, nº 37, Jardim Aero Rancho. A obra foi licitada em 2012 e teve início no ano seguinte, sendo paralisada por diversas vezes até ser retomada em definitivo no final de 2018 pela atual gestão. O investimento total na construção da unidade foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Inicialmente a unidade deve contar com duas equipes de saúde da família e uma equipe de saúde bucal, que serão responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 8 mil pessoas dos bairros: Village Parati, Aero Rancho, Granja Bandeira, Jardim das Hortências e Pedras Preciosas.

“Essa unidade será extremamente importante para garantir o acesso dos pacientes que moram nestes bairros e que antigamente precisam se deslocar até outros locais em busca de atendimento. Aqui todos terão um atendimento de qualidade e perto de casa com toda a estrutura necessária. É mais um compromisso da nossa gestão, da gestão do prefeito Marquinhos Trad que está sendo concluído em benefício da população”, enfatizou a vice-prefeita Adriane Lopes durante solenidade de entrega da unidade.

“É um sonho que está se tornando realidade. Ficamos mais de dez anos esperando esse momento desde que foi anunciado que ia começar. Agora nós temos um postinho pertinho da nossa casa para buscar atendimento quando for necessário”, disse a dona de casa Jussefa Olinda dos Santos, 54 anos.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que a inauguração da unidade representa mais um passo no fortalecimento da Atenção Primária. Com a entrega da USF Aero Rancho Granja Campo Grande passa a contar com 72 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas.

“De 2017 pra cá Campo Grande saltou de 33% para 74% na cobertura de estratégia de saúde da família passando a ser a quarta no ranking das capitais do país. Essa é uma conquista histórica para a nossa cidade e representa uma melhoria significativa no atendimento prestado à população”, ponderou.

A estrutura física da unidade dispõe de recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários, sala de múltiplo uso e academia da terceira idade (ATI).

Serão oferecidos os serviços de pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da crianças, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase, entre outros).

A unidade leva o nome da dentista Regia Jussara Fagundes de Barros que durante décadas atuou na rede municipal de saúde. Familiares da homenageada estiveram presentes na solenidade e agradeceram pelo reconhecimento.

Nos últimos quatro anos, oito novas unidades de saúde foram inaugurados nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor e Arnaldo Estevão Figueiredo, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 29 unidades foram ampliadas e reformadas.