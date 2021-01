Prefeitura entrega veículos para renovar frota e fortalecer ações e serviços da Secretaria de Saúde

Veículos foram entregues na tarde desta quinta-feira. - (Foto: Denilson Secreta/PMCG)

A aquisição dos veículos visa dar condições aos profissionais da saúde para realização do trabalho, com o auxílio no deslocamento das equipes de saúde e apoio nas ações desenvolvidas, e aumentar a efetividade no atendimento da população.

“Esses novos veículos irão somar ao trabalho que é executado bravamente e com maestria pelos servidores da saúde, dando melhores condições e conforto para eles. O nosso papel é garantir isso e, consequentemente, será refletivo em um melhor desempenho em benefício da população”, descatou a vice-prefeita, Adriane Lopes, durante a solenidade de entrega.

Estão sendo entregues dois veículos para a Coordenadoria de Viglância Sanitária, 1 para a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), 1 para o Serviço de Verificação de Óbitos (Cevital), 1 para Vigilância Ambiental e 1 para uso administrativo da SESAU.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destacou o comprometimento da gestão com a melhoria das condições ofertadas aos servidores para que eles desempenhem suas funções da melhor maneira possível.

“O impacto é direto no trabalho do servidor. Se o setor não tem um veículo com condições adequadas para realizar as suas ações isso acaba sendo prejudicial e, consequemente, há reflexo no serviço interno e externo”, complementa.

Ele lembrou ainda que nos últimos a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi totalmente renovada e o combate a dengue recebeu veículos novos.

“Nós entregamos 18 viaturas novas o que contribuiu para manter a frota 100% em operação e garantir o atendimento da população. Entregamos também camionetes para uso nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti”, disse.

A solenidade de entrega de entrega dos veículos contou com a presença da vice-prefeita Adriane Lopes, do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, e de coordenadores e servidores dos setores contemplados.