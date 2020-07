Prefeitura convoca médicos para reforçarem atendimento nas unidades de saúde

Lista dos profissionais foi publicada na edição extra do Diário Oficial (Diogrande) - (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convocou nesta quinta-feira (23) 38 novos médicos que irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Capital durante o período de pandemia da Covid-19.

Os profissionais deverão comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE) nas datas e horários estabelecidos em edital.

Foram chamados médicos que atuarão nas unidades básicas e naquelas com atendimento 24 horas, que serão alocados de acordo com a necessidade da rede. Os profissionais trabalharão com diferentes cargas horárias, levando em consideração a vaga a qual se inscreveram no Cadastro de Médicos Temporários da Sesau.

Dentre os profissionais, foram convocados 10 médicos residentes que atuarão 12 horas por semana, seis plantonistas, com carga horária de 24 horas semanais, 12 profissionais para atendimento ambulatorial, que trabalharão também 24 horas por semana, e mais 10 ambulatoriais com carga horária de 40 horas semanais.

No edital de convocação está definido a data e os horários que os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria com toda a documentação necessária para a contratação. Se o candidato não puder se apresentar no horário ou data estipulados, ele deve entrar em contato pelo 2020-1663 para agendar uma nova data.

O não comparecimento do profissional em até três dias úteis implicará em desistência, fazendo com que o candidato perca o direito à vaga, precisando se inscrever novamente no cadastro de médicos temporários para ser convocado novamente no futuro.

A lista dos profissionais foi publicada na edição extra do Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira. www.campogrande.ms.gov.br/Diogrande.