Prefeitura convoca mais de cem médicos para reforçar atendimentos à população

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Mais de cem profissionais médicos foram convocados em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande. Os profissionais irão atuar em diversas unidades de saúde e terão cargas horárias semanais variadas.

Ao todo, foram selecionados 106 médicos plantonistas, plantonistas residentes, clínicos gerais e de saúde mental. O profissional terá cargas horárias semanais que variam entre 12 e 40 horas, dependendo da área em que ele atuará.

Foram selecionados 57 médicos plantonistas, com carga horária semanal de 24 horas cada, 12 plantonistas residências, que trabalharão 12 horas por semana, 19 médicos clínicos gerais com cargas de 40 horas semanais e mais 17 que atuarão 24 horas na semana e um médico de saúde mental, com carga semanal de 24 horas.

Os profissionais deverão se apresentar à sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) a partir desta quinta-feira (04), seguindo o cronograma divulgado em edital. Aquele candidato que não se apresentar em um período de até três dias úteis será considerado desistente.