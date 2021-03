Prefeitura convoca mais de 80 médicos para reforçar atendimento durante a pandemia

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através de publicação no diário oficial desta sexta-feira (12), convocou mais 83 médicos para reforçar os atendimentos à população durante o período de pandemia. Os candidatos convocados deverão se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nas datas e horários previstos em edital.

No total, foram selecionados 43 médicos plantonistas, sendo dez deles residentes e com carga horária semanal de 12 horas, e os outros atuarão 24 horas por semana. Também foram convocados 39 médicos ambulatoriais, com cargas semanais de 40 e 24 horas, além de um médico de saúde mental.

Os profissionais convocados irão reforçar o atendimento à população além de suprirem a necessidades das unidades que estejam com equipes defasadas. Alguns deles também poderão, mediante disponibilidade, ser eventualmente cedidos para hospitais, reforçando o quadro e intensificando o tratamento de pacientes internados.

A lista com o nome de todos os convocados está disponível em edital publicado hoje, sendo divulgado também o horário que os candidatos, provenientes do cadastro de médicos temporários, deverão comparecer na Sesau.

Os convocados que não comparecerem em até três dias úteis serão considerados desistentes e perderão o direito à vaga.