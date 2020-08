Prefeitura convoca mais 31 médicos para reforçar atendimentos durante pandemia

Os profissionais terão carga horária de trabalho que variam de 12 a 40 horas semanais. - (Foto: Agência Municipal de Notícias de Campo Grande)

A prefeitura de Campo Grande publicou na edição de hoje (07) no diário oficial (Diogrande) a convocação de 31 médicos registrados no cadastro de profissionais temporários do município.

Foram convocados médicos para atendimentos ambulatoriais, aqueles que acontecem nas unidades básicas de saúde e de saúde da família, profissionais plantonistas, plantonistas residentes e para saúde mental. Os profissionais terão carga horária de trabalho que variam de 12 a 40 horas semanais.

Do total, foram chamados 11 médicos ambulatoriais, com carga de 14 horas semanais, cinco que atuarão 40 horas por semana, 9 médicos plantonistas que cumprirão 24 horas por semana, 12 plantonistas residentes, com carga de 12 horas semanais e um clínico geral que atuará na saúde mental e cumprirá 24 horas por semana.

Os convocados devem comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), na rua Bahia, 280, no horário e datas estabelecidos em edital. A medida é uma forma de evitar aglomerações de pessoas, reduzindo assim as chances de transmissão do novo coronavírus.

O não comparecimento do candidato e até três dias úteis, levando em consideração a data de agendamento em edital, será considerado como desistência, sendo que, para ser novamente convocado, o profissional deverá se inscrever novamente no cadastro, indo para o final da fila.