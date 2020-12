Aprovados em concurso são convocados para assumirem cargos na saúde e educação na Capital

Para assumirem as vagas do Concurso Público de Provas e Títulos PMCG / 2016 (Edital de Homologação n. 02/22/2016) estão sendo chamados um administrador, três agentes fiscais sanitários, quatro dentistas e 1 técnico previdenciário - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, convoca 33 aprovados nos concursos públicos de provas e títulos dos anos de 2016 (PMCG e SEMED) e 2019 (Sesau) para assumirem suas vagas.

Para assumirem as vagas do Concurso Público de Provas e Títulos PMCG / 2016 (Edital de Homologação n. 02/22/2016) estão sendo chamados um administrador, três agentes fiscais sanitários, quatro dentistas e 1 técnico previdenciário.

Já o Concurso Público de Provas e Títulos SEMED / 2016 (Edital de Homologação n. 01/25/2016) está sendo convocado um professor de História do Ensino Fundamental, para lecionar do 6º ao 9º.

A última convocação é para Concurso Público de Provas e Títulos SESAU/2019 (Edital de Homologação n. 21/2019). São 18 vagas de técnico de enfermagem, uma de técnico de saúde bucal e duas de auxiliar de saúde bucal.

Ainda estão sendo chamados dois candidatos das vagas de reserva para Negros para técnico de enfermagem.

Todos os candidatos devem manifestar o interesse através de e-mail, entre os dias 04/12/2020 e 10/12/2020 para dar o aceite à vaga. A partir daí será marcada a data para encaminharem, via e-mail, os seguintes documentos escaneados:

Documento oficial de identidade (RG);

CPF e comprovante da Situação Cadastral do CPF;

Cadastramento do PIS/PASEP;

Titulo de eleitor e comprovante de quitação eleitoral da última eleição;

Comprovante de residência (luz ou telefone convencional);

Comprovante de escolaridade específica na habilitação para o cargo;

Carteira do órgão de classe, quando o cargo exigir

Uma fotografia 3×4;

Declaração de bens;

Comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber;

Certidão de casamento ou nascimento;

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha que consta a foto, qualificação civil e primeiro contrato de trabalho);

Comprovante de tipagem sanguínea;

Boletim de inspeção médica – BIM.

CNH (para o cargo de motorista);

Certidões de Antecedentes Cíveis e Criminais, expedidas pela Justiça Estadual;

Certidão de Distribuição e Ações e Execuções Cíveis, Fiscais e Criminais, expedida pela Justiça Federal;

Certidão de Crimes Eleitorais, expedida pela Justiça Eleitoral Estadual;

Impressão da Consulta de Qualificação Cadastral do E-social, emitida através da internet.

A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá de acordo com as datas especificadas, exclusivamente através do email: convoca. posse.semed@gmail.com para o cargo de professor e convoca.posse.pmcg@gmail.com para os demais cargos.

O candidato que não se manifestar dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga.