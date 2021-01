Prefeitura convoca 61 médicos para reforçar atendimento a pacientes da rede municipal

Prefeitura convoca médicos para reforçar atendimento da Rede Municipal - (Foto: Divulgação)

A prefeitura municipal de Campo Grande convocou nesta quinta-feira (21), por meio do Diário Oficial de Campo Grande, 61 médicos para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde da rede pública. Os profissionais deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nas datas estabelecidas em edital.

Foram convocados profissionais para atuar nas unidades de urgência e emergência, unidades básicas e na saúde mental. Eles terão cargas horárias que variam de 24 a 40 horas de atividades por semana e fazem parte do cadastro de médicos temporários.

Dentre os chamados, estão 30 médicos ambulatoriais com carga horária de 40 horas semanais e 10 com carga de 24 horas, 20 médicos plantonistas que atuará 24 horas por semana e um médico de saúde mental, também com carga semanal de 24 horas.

Respeitando os protocolos de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus, os profissionais devem comparecer à sede da secretaria, que fica na rua Bahia, 280, Jardim dos Estados, nos dias e horários já agendados e divulgados em edital.

Aquele candidato que não comparecer em um prazo de três dias úteis perderá o direto à vaga e, para tentar novamente, precisará realizar uma nova inscrição no cadastro de médicos temporários.

O Edital completo pode ser conferido na edição de hoje do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/