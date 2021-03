Prefeitura cede médicos e amplia leitos para reforçar atendimento e desafogar hospitais

UTIs do Hospital Regional - (Foto Edemir Rodrigues)

Diante do aumento no número de internações registrado nos últimos dias no município, a Prefeitura de Campo Grande viabilizou a cedência de maneira emergencial de mais profissionais para reforçar o atendimento em hospitais e ampliou o número de leitos de terapia intensiva (UTI) e de retaguarda destinados a pacientes do SUS.

Nesta semana já foram designados mais quatro médicos contratados pelo município para atender no Hospital Rosa Pedrossian (HRMS). O hospital já conta com 15 profissionais cedidos pela Prefeitura de Campo Grande entre fixos e plantonistas.

A expectativa é de que ao longo da semana mais profissionais convocados no processo seletivo de contratação temporária sejam direcionados à unidade hospitalar. No último chamamento, foram 106 médicos convocados pelo município.

Novos leitos

Nesta quarta-feira (10) o município passará a contar com um total de 29 novos leitos, com abertura de mais 10 leitos de UTI no Hospital Adventista do Pênfigo. Já foram disponibilizados até o momento 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS na Clínica Campo Grande e sete leitos semicríticos para retaguarda no Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

Essa ampliação será fundamental para desafogar o HRMS, que é referencia no tratamento de pacientes com Covid-19. Somente ontem (08) já foram remanejados oito pacientes do hospital, com a abertura destes novos leitos.

Com as ativações recentes, o município passará a contar 324 leitos de UTI para atendimento de todas as patologias.