Prefeitura amplia oferta de leitos intensivos para atender demanda na Capital

Leitos - (Foto: Divulgação/Secom Gov)

A Prefeitura de Campo Grande está dedicando uma atenção extra a abertura de novos leitos de UTI na Capital, tendo em vista o novo crescimento dos casos de Covid-19 na cidade. O fornecimento de respiradores para a reserva estratégica dos hospitais e de recursos humanos para atendimento dos pacientes internados são dois fatores essenciais para a abertura desses leitos.

No início do mês, o Município recebeu 40 respiradores do Ministério da Saúde para integrar a reserva técnica das unidades hospitalares, podendo, assim, abrir leitos novos com aparelhos que estavam guardados para substituir outros em caso de falha.

Já no início dessa semana o Hospital Regional, referência no tratamento da infecção no estado, conta com mais dez leitos abertos, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no fornecimento de profissionais que irão atender aos pacientes que estão contaminados e necessitam de cuidados intensivos para a superar a doença.

Há ainda a previsão de abertura de novos leitos de UTI e semicríticos no decorrer da semana. Com os dez novos leitos do Hospital Regional, Campo Grande conta com 285 leitos de tratamento intensivo disponíveis aos pacientes usuários do SUS.

“Queremos garantir o atendimento a toda a população. Nosso objetivo é que não falte assistência a ninguém, seja em tratamento intensivo ou em leitos clínicos, para casos mais leves, mas que ainda expiram cuidados”, explica o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.