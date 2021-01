Prefeitura abre processo seletivo interno para condutor de veículos do SAMU

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou nessa sexta-feira (22) a abertura do processo seletivo interno para condutor de veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Podem se inscrever motoristas concursados e contratados que estão lotados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As inscrições para o processo começam no próximo dia 1° de fevereiro e devem seguir até dia 05 do mesmo mês. Serão convocados 10 motoristas para assumirem os cargos por 12 meses e mais 10 para reserva de vagas, caso algum dos primeiros colocados desistam da disputa.

Para se inscrever é necessário acessar esse link, onde está disponível o edital com todas as etapas de seleção. O motorista precisa ter em sua carteira de habilitação a autorização para transportes de passageiros, caso contrário será desclassificado do processo.

Caso haja mais de 20 inscritos para a seleção, haverá uma prova que definirá quem seguirá para as próximas fases, que será realizada no dia 10 de fevereiro e contará com 20 questões de múltipla escolha.

O curso introdutório para condutor do Samu acontece entre os dias 06 e 08 de abril.