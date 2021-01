Prefeitura abre processo seletivo com 80 vagas para cuidador em saúde mental

Estão previstas no edital 80 vagas, sendo 64 de ampla concorrência, 8 para candidatos negros, 4 para índios e 4 para PCD - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Gestão, abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 80 profissionais interessados em atuar na área de cuidados com a saúde mental. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial do município (Diogrande).

O processo prevê a contratação no regime de designação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público, em atendimento ao convênio firmado com o Ministério da Saúde, com recursos oriundos do Governo Federal, objetivando preservar e assegurar a prestação de serviços públicos essenciais à população no âmbito da Sesau.

Estão previstas no edital 80 vagas, sendo 64 de ampla concorrência, 8 para candidatos negros, 4 para índios e 4 para PCD. A carga horária é de 180h mensal com escala de 12h por 36h nos períodos diurno e noturno, conforme necessidade da gestão. A remuneração é R$ 1.600.

O profissional terá a função de cuidar de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade mental e familiar, e que necessitam de acolhimento que demanda acompanhamento protetivo e terapêutico, em decorrência de limitações físicas ou mentais para realização de suas atividades cotidianas; atender indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco causados por violação a direitos ocasionados por ausência de vínculos familiares.

DAS INSCRIÇÕES:

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site, no período de 20 a 22 de janeiro.

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. As demais etapas do processo serão divulgados no Diogrande.