Prefeitura abre licitação para retomar construção de unidade de saúde no Santa Emília

O aviso de abertura foi publicado na edição desta sexta-feira (11) do Diogrande - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo licitatório para contratação de empresa especializada que ficará responsável pela retomada e conclusão da obra de construção da Unidade Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Bairro Santa Emília. O aviso de abertura foi publicado na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Iniciada em 2015, a obra de construção da unidade foi paralisada no ano seguinte por entraves burocráticos, com aproximadamente 45% da sua parte física executada. A partir do andamento do certame, será definido prazo para entrega e o investimento necessário. A expectativa é de que, além da construção da UBSF Santa Emília, as obras de duas outras unidades, nos bairros Jardim Presidente e Jardim das Perdizes, sejam retomadas no próximo ano.

Nos últimos quatro anos, nove unidades de saúde foram retomadas e concluídas nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor e Arnaldo Estevão Figueiredo, além de três Clínicas da Família implementadas nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 29 unidades foram ampliadas e reformadas.

Certame

A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues até às 09h do dia 14 de janeiro de 2021, na saala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, Térreo. O acompanhamento pode ser feito pelo endereço eletrônico: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/