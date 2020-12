Parceria garante atendimento imediato a consultas, exames e cirurgias ortopédicas

Em menos de dois meses, a parceria da Prefeitura de Campo Grande com o Hospital Adventista do Pênfigo para realização de cirurgias ortopédicas de baixa complexidade proporcionou o atendimento a 262 pacientes que eventualmente precisariam aguardar na fila do SUS (Sistema Único de Saúde) e tiveram acesso ao procedimento de forma mais celere, além de consultas com especialistas.

É o caso da estudante Jéssica Monteavão, 23 anos. Ela conta que sofreu um acidente doméstico, o que resultou em um trauma na mão diagnosticado após procurar atendimento no Centro Ortopédico Municipal (Cenort).

“Eu escorreguei e caí de mau jeito por cima da mão. Foi muito rápido e na hora não doeu. Achei que não tinha acontecido nada, mas logo em seguida começou a latejar. Fui no médico e ele me disse que tinha fraturado”, comenta.

A paciente disse ter ficado apreensiva no início por não ter plano de saúde e condições de fazer na rede particular, mas acabou sendo surpreendida.

“Fizeram a tala na minha mão e me disseram que já iriam me encaminhar para cirurgia, mas eu achei que iria demorar. No SUS a gente tem esse conceito errado de que tudo é demorado e que não funciona, mas foi totalmente ao contrário. No outro dia me ligaram para fazer os exames e em menos de 48h depois de eu ir no Cenort eu já estava dando entrada aqui no hospital para a cirurgia”, complementa.

Os procedimentos considerados de baixo risco abrangem traumas eletivos diversos, como fratura em mão, dedo, tornozelo, pulso, pé, cotovelo e demais cirurgias. Na maioria dos casos o paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento.