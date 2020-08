Para tratar Covid-19, Prefeitura de Nioaque garante medicamentos indicados nos protocolos de saúde

Através da avaliação individual de cada caso, a equipe irá dizer se o cidadão deve ficar em monitoramento ou ser encaminhado para as unidades de saúde - (Foto: Divulgação)

Os medicamentos indicados para tratamento da Covid-19 estão disponíveis para as equipes médicas de Nioaque. A prefeitura tem mantido o estoque de medicamentos abastecido para enfrentar a crise gerada pela pandemia. “Temos azitromicina, cloroquina, dexametasona entre outros. Há um protocolo a ser seguido em cada caso e é a conduta médica que vai indicar este ou aquele remédio para este ou aquele paciente”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Sandra Maria Santos Calonga.

Para melhor esclarecimento para a população sobre a Covid-19 em Nioaque, as Secretarias de Saúde, Educação e Cultura, Esporte e Lazer criaram em parceria uma central de atendimento sobre o assunto.

A central atenderá os munícipes através dos número (67) 9 984723362 ou 3236-1183, das 07 as 11h e 13 as 17h, com atendimentos prestados por uma equipe composta pelas secretarias envolvidas (saúde, educação, cultura esporte e lazer), que receberam capacitação para melhor orientar a população.

Através da avaliação individual de cada caso, a equipe irá dizer se o cidadão deve ficar em monitoramento ou ser encaminhado para as unidades de saúde.

Lembrando que a Secretaria de Saúde está atendendo na Escola Antônio Olívio (Ao lado do CRAS), para atendimentos somente sobre a Covid-19 em Nioaque, também no horário comercial.