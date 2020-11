Para atrair público alvo de campanha, campanha de vacinação vai para escolas e igrejas

A estratégia começa nesta manhã e está programada para terminar na sexta-feira (27) à tarde - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o objetivo de se aproximar do público alvo e facilitar a vacinação em regiões de maior vulnerabilidade social, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá montar pontos de vacinação temporários em escola municipais de educação infantil e em igrejas de Campo Grande.

A estratégia começa nesta manhã e está programada para terminar na sexta-feira (27) à tarde. Serão montados dois pontos por dia, em locais e horários distintos. Esses locais de vacinação funcionarão em dois períodos, sendo pela manhã, em sua maioria, as escolas, e à tarde as igrejas.

Serão aplicadas doses da vacina de poliomielite, para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. A campanha começou no início de outubro e das 48.110 crianças nessa faixa etária, somente 49% delas receberam a dose da vacina.

Nesta manhã serão atendidos os moradores do Bairro Moreninha III, com o ponto instalado na EMEI José Carlos de Lima, até às 10h. À tarde, a equipe estará na Comunidade Santo André, na Rua Teodoro Roosevelt, 791, na Vila Nasser, das 14h às 16h.

Amanhã pela manhã será montado o ponto de vacinação na EMEI Jardim Carioca, e à tarde na Comunidade Nossa Senhora da Luz, na Rua 41, nº 241, também no Jardim Carioca. Das 8h às 10h de quarta-feira, a equipe estará na EMEI Joana Mendes dos Santos, e das 14h às 16h, na paróquia São João Calábria, na Rua Olivério Rodrigues da Luz, 247, no Jardim Macaúbas.

Quinta-feira (26), o ponto de vacinação será instalado na EMEI Santa Emília pela manhã, e à tarde na Paróquia Cristo Redentor, na Rua Antônio Siufi, 139, no Guanandi. Sexta-feira será o único dia que os pontos serão instalados somente em igrejas, quando das 8h às 10h a equipe estará na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Rua Henrique Barbosa Martins, 875, no Nova Lima; e das 14h às 16h na Paróquia Divino Paráclito, na Avenida Guaicurus, 4640, no Colibri II.