Pandemia registra 200 óbitos por covid-19 no HRMS - (Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul)

Desde o início da pandemia, ainda no mês de março, até esta última segunda-feira (24.08) o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) registra 200 óbitos por coronavírus. O primeiro caso aconteceu em 11 de abril, desde então, 136 dias passam e o número subiu para alarmantes 200 mortes por COVID-19 no Hospital Regional. Uma média de 1,47 morte por dia de pandemia. Se considerar os 1298 casos confirmados, a taxa de letalidade é de 15,40%.

Outros dados

Dos 200 óbitos, 56% são de mulheres. A maior faixa etária atingida vai dos 70 aos 79 anos (31%). 73% das mortes acontecem dentro dos leitos críticos. Além disso, a permanência de um paciente confirmado dentro de uma UTI tem média de 12,3 dias, enquanto em enfermarias eles ficam 9,3 dias internados. O maior tempo registrado foi de 114 dias de internação, que infelizmente terminou em óbito.

Comorbidades

A Hipertensão (20%) e a Diabetes (19%) são as comorbidades que mais têm relação com mortes por Covid-19, entretanto 12% dos pacientes não relataram ou não apresentavam doenças pré-existentes.

O levantamento feito pela DEPQI [Diretoria de Ensino Pesquisa e Qualidade Institucional] aponta que os 15 primeiros dias de internação são cruciais para o tratamento do paciente; 79 mortes acontecerem na primeira semana de internação e 50 na segunda semana, sendo que 23 fatalidades ocorreram nas primeiras 48 horas.

A diretora-presidente do HRMS. Rosana Leite de Melo, é taxativa: “São números preocupantes e cada um dos 200 mortos tinham um nome, uma família. Não gostaríamos de apresentar esses dados à população, mas é necessário que todos saibam que estão suscetíveis a doença, e que ela mata indistintamente: Homens, mulheres, comórbidos, atletas ou sedentários. Não temos vacina ainda. Não existe medicamento que elimine o vírus. É preciso que a população se conscientize disso e não saia sem necessidade, use máscaras, pratique o isolamento e mantenha as regras de higiene. Só assim evita se contaminar ou levar a óbito um ente querido”.

Desde março o HRMS leva à população, por meio de seus boletins diários da COVID-19, informações precisas sobre a doença. São dados como taxa de ocupação de leitos, altas hospitalares, quantitativo de notificações de pacientes e colaboradores suspeitos ou positivos, além de um número que não gostaria de mostrar: os óbitos por coronavírus.