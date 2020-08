Pai assiste ao nascimento do filho por videochamada: “foi difícil, mas compreendi que era para nossa segurança”

Rodrigo conta que neste ano o Dia dos Pais ganhou um novo significado e será muito especial - (Foto: Divulgação/Comunicação Unimed Campo Grande)

Em um quarto de hospital, longe do centro cirúrgico, um número desconhecido liga para Rodrigo Castro Oliveira, técnico de segurança do trabalho da Unimed Campo Grande. Receoso, ele atende e para sua surpresa, por meio de uma chamada de vídeo, anunciam que naquele instante ele acompanharia o nascimento de seu primeiro filho.

Por conta da pandemia pela Covid-19, Rodrigo não pôde acompanhar de perto o momento mais feliz e esperado na vida de um pai, mas garantiu que mesmo assim a emoção foi indescritível. “No dia 23 de abril nasceu um novo eu junto com o Vinícius. Mesmo do outro lado do telefone pude sentir como se estivesse ali”.

O colaborador da Unimed CG lembra que não estar perto durante o nascimento de Vinícius “foi uma surpresa, difícil de aceitar, mas compreendi que para minha segurança, da minha esposa, do meu filho e da equipe que fez o parto, não poderia entrar no centro cirúrgico. E pela chamada de vídeo consegui acompanhar tudo, do corte do cordão umbilical até a primeira higiene, depois o levaram para o quarto, parecia que o coração sairia pela boca, fiquei anestesiado, um sentimento de amor que eu nunca tinha sentido antes”.

Com a experiência que viveu Rodrigo disse que o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (09), terá um sentido diferente. “Acompanhar de longe o nascimento dele deu um novo significado de presença paterna, sem contar que será muito especial, sempre quis saber como era a experiência sendo pai, e agora vou saber como é, sem falar que o presente é o melhor de todos: o Vinícius comigo”, conta.

Quem ama, cuida

Pai de duas meninas, Heloísa de três anos e Isadora de apenas sete meses, o coordenador do Unimed Em Casa, Reginaldo Toble Falcão relata que a pandemia também trouxe à sua rotina de pai alguns desafios. “Com a pandemia em crescimento, a contingência também chegou dentro de casa. O contato físico com as crianças se torna mais escasso, menos beijos e abraços, e isto realmente tem sido de difícil aceitação, mas fundamental para a segurança de todos. Quem ama protege, então seguimos em frente”, diz.



Reginaldo Toble Falcão, pai de duas meninas: Heloísa de três anos e Isadora de apenas sete meses.

Os cuidados também foram redobrados com a higiene. “Sempre tive cuidado com o meu retorno em casa, mesmo antes da pandemia. Sou fisioterapeuta de formação e ao chegar em casa, seja vindo do hospital ou de pacientes domiciliares, sempre deixei roupas e sapatos em área separada, logo indo para o banho e higienizando os acessórios utilizados na rotina de trabalho. Com a pandemia, e por ter crianças em casa, essas rotinas estão sendo ainda mais severas”.

Mesmo com a restrição de contato e adoção de hábitos diferentes por conta da situação pandêmica que o mundo vive, Reginaldo é otimista, e fala que aprendeu diversas lições. “Com as minhas filhas entendi que podemos sim estar presentes mesmo estando distantes, entendi que a alegria não está somente em passeios e viagens, entendi que quando se tem amor e cumplicidade, tudo fica completo mesmo sem sair de casa, e que o respeito é a base para uma família feliz”, relata.

“E esse Dia dos Pais vai ser muito especial, será o primeiro com nossa caçulinha Isadora nos braços. Ser pai sempre foi um sonho para mim, e de duas meninas então, com certeza esta data será sempre especial”, completa.