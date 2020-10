Obras do Hospital Regional de Três Lagoas devem ser concluídas até o final deste ano

Foto: Edemir Rodrigues - (Foto: Edemir Rodrigues)

Executados em mais de 90%, as obras do Hospital Regional de Três Lagoas já demandaram 43 meses de andamento. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) trabalha para que a obra física seja entregue até o final deste ano, a fim de que possa ser ativada, com todos os equipamentos, ainda no primeiro trimestre do ano que vem.

Para tanto, paralelamente aos trabalhos de finalização da estrutura física, o Governo do Estado, por meio da SES, está elaborando a documentação para dar início ao processo licitatório da compra de equipamentos.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, acredita que não deverá novos adiamentos para a finalização das obras. “Houve diversos adiamentos nas datas definidas anteriormente. Agora esperamos que não haja mais prorrogações, para que possamos colocar aquela unidade em funcionamento nos primeiros meses do ano que vem”, salienta.

A data inicial prevista para a conclusão das obras daquela unidade era para 30 de março do ano passado (24 meses de construção). Com a primeira prorrogação, o prazo foi estendido, sendo fixada a segunda data para 31 de outubro de 2019 (31 meses); a terceira data foi apontada para 31 de março deste ano e, posteriormente, para 30 de junho (39 meses). O quarto adiamento marcou a entrega para o próximo dia 30 de outubro (43 meses).

O Ministério da Saúde pagou, no dia 14 de agosto, recursos da ordem de R$ 35 milhões para a compra dos equipamentos que serão necessários para o funcionamento da unidade hospitalar, que ultrapassam os 3,5 mil itens. Entre as aquisições, constam desde ressonância nuclear magnética, aparelhos para o centro cirúrgico, até mobílias.

Pagamentos

A Sial, empresa responsável pela construção do Hospital Regional de Três Lagoas já recebeu, somente este ano, mais de R$ 18,4 milhões do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde. Somente no último dia 28 de setembro, foram repassados R$ 1.432.110,43.

“Os pagamentos estão em dia, daí esperamos que não haja atrasos no novo cronograma estabelecido”, afirma o secretário Geraldo Resende. “Esse hospital vai representar um novo momento na saúde pública de Três Lagoas e de toda a região e, pelo crescimento econômico que experimenta, a população não pode mais esperar”, complementa.

O Hospital

O Hospital Regional de Três Lagoas será uma unidade estratégica para o atendimento hospitalar na região do Bolsão, demandando um investimento de mais de R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do Governo do Estado e o restante do BNDES. Será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria e Três Lagoas.

Construído em um terreno de 26.466,28m², o prédio de 15.687,00 m² contará com blocos setorizados: Bloco A, Bloco B, Bloco D e os anexos. No bloco A funcionarão os serviços de emergência e urgência, psiquiatria, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética, Raio-X e ultrassonografia. A estrutura contará com ambulatórios, leitos, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico.

O Bloco B contará com a farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e casa de máquinas. No Bloco D serão instaladas a lavanderia, cozinha e vestiários.