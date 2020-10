O que comer no feriadão? Alimentos in natura são recomendados para dias de calor

Quanto mais coloridos, melhor! Alface, rúcula, repolho, tomate, cenoura, beterraba, além de outros", ressalta Anderson. - (Foto: Neia Maceno)

O calor e a alta temperatura têm castigado os sul-mato-grossenses nas últimas semanas. Para quem quer aproveitar o feriado prolongado e fugir de alimentos processados ou frituras, a melhor opção é a ingestão de alimentos in natura – obtidos diretamente da natureza. E para ajudar a enfrentar os dias escaldantes, recomenda-se o consumo de sucos naturais sem açúcar (da fruta) e água a vontade; aliás, ela é responsável por ajudar a regular a temperatura corporal e no funcionamento dos órgãos como eliminação de toxinas, lubrificação de mucosas e como um veículo de transporte de nutrientes.

Para o nutricionista Anderson Holsbach, da Gerência Estadual de Alimentação e Nutrição (GEAN), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Guia Alimentar para a População Brasileira alerta que o indivíduo deve ficar atento aos primeiros sinais de sede, principalmente nos dias de muito calor. “A este sinal, deve satisfazer de pronto a necessidade de água que foi devidamente sinalizada por nosso organismo. Isso é muito importante”.

Outra dica para complementar a hidratação nos dias de calor e que serve para aquelas pessoas que possuem certa dificuldade de tomar água pura: “Sugere-se ‘temperar’ ou saborizar a água com rodelas de frutas como limão e abacaxi; ou cascas de frutas limpas como laranja; folhas de hortelã, manjericão, além de outras opções”, explica Anderson.

O nutricionista afirma que a população deve evitar o consumo de bebidas ultraprocessadas como refrigerantes e sucos industrializados. “Estas bebidas devem ser evitadas devido seu alto teor de açúcar e aditivos danosos à saúde. Nesse sentido, alimentos como os sorvetes também devem ser evitados”.

E pontua que neste caso “a ingestão de suco natural de frutas (sem adição de açúcar e preferencialmente sem coar) é bem-vinda, além de poder preparar em casa. Mas o consumo deve ser com moderação. O mesmo vale para a água de coco como outra opção”, diz Anderson.

Alimentos in natura

Para as grandes refeições, almoço ou janta, considerando os dias quentes, a recomendação é que a pessoa que vai aproveitar o feriado prolongado invista nas saladas como uma opção. “Tanto os alimentos folhosos quanto os legumes são recomendados. Quanto mais coloridos, melhor! Alface, rúcula, repolho, tomate, cenoura, beterraba, além de outros”, ressalta Anderson.

E para os intervalos das grandes refeições, a opção é comer frutas. “Podem ser deixadas na geladeira para ficarem mais frias e contribuir para saciar a fome e o calor. Laranja, poncã, melancia e melão são algumas das opções”.

Com esta lista, se espera que a população evite o consumo de alimentos gordurosos, “pois podem trazer a sensação de mal-estar: frituras, comida pronta, carne com camada de gordura, linguiça. Mas seguindo essas dicas ficará hidratado, nutrido e assim mais saudável. Além de sofrer menos com as altas temperaturas”, destaca o Anderson.

Tradição

Neste feriado em que se comemora os 43 anos de Mato Grosso do Sul, o tereré que se tornou patrimônio imaterial histórico e cultural do Estado, pode representar uma boa companhia para espantar o calor.

Mas devido a pandemia da Covid-19, a recomendação é ter um cuidado especial ao tomá-lo. Deve evitar o compartilhamento de utensílios como a bomba, copo ou a guampa. O mais seguro é tomar a bebida sozinho, para evitar contaminação.

O nutricionista Anderson explica que o tereré não deve ser considerado como a primeira fonte de ingestão de líquido. “Pois ele é diurético e pode promover a perda de eletrólitos, além de conter cafeína”, finaliza.