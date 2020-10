O impacto da pandemia na saúde da mente

Para especialista, prática do diálogo é importante para garantir um bem-estar psicológico - ( Foto: Freepik )

No dia 11 de março deste ano, a situação da Covid-19 foi anunciada como pandemia, o que implicou em uma série de mudanças na rotina de todas as pessoas. Desde então, a população acompanha as consequências dessa doença que se alastrou pelo planeta. Dentre elas, o agravamento de condições da mente de muitos indivíduos, que começaram a manifestar sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Neste sábado (10), Dia Mundial da Saúde Mental, a psiquiatra Gislayne Budib, que atua no Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps) da Cassems, fala sobre a questão.

De acordo com Gislayne Budib, ter saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. “Pessoas saudáveis compreendem e vivenciam emoções, são capazes de enfrentar desafios e as mudanças da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada a forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ideias e emoções”

A psiquiatra também salienta que é necessário acabar com o mito de que “ir ao psiquiatra é coisa de doido”. “Pelo contrário, é uma coisa de quem tem coragem e reconhece que precisa de ajuda para viver melhor. O preconceito e a psicofobia com as doenças mentais, infelizmente, ainda existem. O importante é entendermos que cada pessoa tem seu tempo, suas escolhas, seus objetivos, seus direitos e responsabilidades”.

Gislayne explica que a pandemia da Covid-19 tem provocado uma crise de saúde mental. “Pessoas que nunca tinham adoecido começaram a ter sintomas, principalmente de ansiedade e depressão. O isolamento, a crise econômica, o desemprego ou possibilidade de desemprego e a ansiedade em relação a contaminação com a doença são alguns dos fatores que afetam a mente”.

A orientação da psiquiatra é estar atento em relação aos seus sentimentos, dos amigos e familiares. “Caso observe sinais de angústia, mal estar inexplicado, ansiedade, medo, insegurança, insônia, irritabilidade, descontrole emocional, ou tristeza, procure ajuda médica e psicológica”.

Gislayne ainda deixa algumas orientações para os cuidados com a mente. “existem algumas coisas que auxiliam no nosso bem estar e qualidade de vida, como cuidar e brincar com animais domésticos, ouvir música, escrever sobre o seu dia-a-dia e seus sentimentos, fazer listas de tarefas que deseje realizar, meditação, relaxamento, artes manuais, entre outras atividades”.

A psiquiatra finaliza com dicas de comportamentos que ajudam a evitar o adoecimento mental. “Não finja estar bem quando não estiver, não tente agradar todo mundo, foque em si mesmo e no presente. Saiba que não precisa dar conta de tudo. Momentos ruins passam. A esperança é fundamental nas nossas vidas. Cuide-se e procure ajuda, se precisar”.