Número de mortes por covid-19 no Rio sobe para 13.477    

De acordo com o Boletim Coronavírus, divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES), até esta sexta-feira (31) foram registrados 13.477 óbitos pelo novo coronavírus e 165.495 casos confirmados da covid-19 no estado desde o início da pandemia. A secretaria informou que há 1.014 óbitos em investigação, enquanto mais 323 foram descartados como tendo sido provocados pela doença. Entre os casos confirmados, 141.413 pacientes se recuperaram.

A capital fluminense detém o maior número de casos confirmados (71.322). Em seguida, aparecem Niterói, com 9.079; São Gonçalo (8.417); Duque de Caxias (6.301); Macaé (5.629); Nova Iguaçu (4.142); Angra dos Reis (3.817); Volta Redonda (3.437); Itaboraí (3.329); e Campos dos Goytacazes (3.020). Os municípios com os menores números de casos confirmados são: São Sebastião do Alto (17) e Rio das Flores (14).

Também em número de vítimas, o município do Rio de Janeiro se destaca, com total de 8.310 óbitos, seguido de São Gonçalo, com 587; Duque de Caxias, 576; e Nova Iguaçu, 429. Em contrapartida, as cidades fluminenses de Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Comendador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Quatis e São Sebastião do Alto têm uma morte cada.