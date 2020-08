Número de mortes no Rio se intensifica e ultrapassa 100 por dia

O número de óbitos por covid-19 no Rio de Janeiro, que vinha declinando, começou a se intensificar esta semana, com as mortes ultrapassando as 100 mortes por dia. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 128 mortes. O estado contabiliza 15.202 óbitos pelo novo coronavírus desde o primeiro caso registrado no estado, em março.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o estado registra, até esta sexta-feira (21), 207.036 casos confirmados pelo novo coronavírus no estado, sendo que nesta sexta-feira foram registrados 1.120 novos casos, sendo 1.000 na capital. Entre os casos confirmados, 185.904 pacientes se recuperaram da doença.

Das 15.202 mortes de covid-19 no estado, 9.175 óbitos ocorreram na capital. Em seguida, os municípios com maior número de vítimas são: São Gonçalo (638); Duque De Caxias (631); Nova Iguaçu (492); São Joao de Meriti (367); Niterói (342); Campos dos Goytacazes (277); Belford Roxo (245); Itaboraí (187); Magé (182); Volta Redonda (171); Petrópolis (159); Mesquita (152); Nilópolis (147); Angra dos Reis ( 143); Macaé ( 126); Itaguaí (105) e Cabo Frio (104).

O município do Rio também lidera o número de infectados, com 85.488 casos confirmados. Depois vem Niterói (10.314); São Gonçalo (10.285); Duque de Caxias (7.387); Macaé ( 6.716); Belford Roxo (6.451); Nova Iguaçu ( 5.039); Volta Redonda ( 4.947); Angra dos Reis (4.464); Campos dos Goytacazes (4.035); Itaboraí ( 3.787); Teresópolis (3.412); Magé (2.802); São João de Meriti (2.798); Maricá (2.756); Itaperuna ( 2.334); Queimados (2.171); Três Rios (2.124); Nova Friburgo ( 2.047);Itaguaí (2.039) e Cabo Frio (1.866).