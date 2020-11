Número de internações e de casos confirmados por coronavírus em MS aumenta consideravelmente

Internações e casos confirmados por coronavírus aumentam em MS - ( Foto: Governo do Estado MS )

Dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira (20) revelam que tanto o número de internações como o de casos confirmados do coronavírus tem aumentado consideravelmente em Mato Grosso do Sul. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado.

Em 24 horas, por exemplo, 536 exames deram positivos para a doença, totalizando 90.765 casos confirmados no Estado. Em um dia, oito pessoas vieram a óbito, registrando 1.713 mortes pela doença.

Ainda, segundo o boletim de hoje, 296 pessoas estão internadas em recuperação da doença, sendo que 171 estão em leitos clínicos, sendo 98 na rede pública e 73 na rede privada e 125 em leitos de UTI, com 75 na rede pública e 50 na rede privada.

Em isolamento domiciliar 6.158 pessoas estão isoladas, enquanto que 82.598 se recuperaram da doença.

Boletim SES