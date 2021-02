Novo Centro de Prevenção da Unisaúde melhora o atendimento aos seus associados

. Campo Grande ganha mais uma unidade da entidade , que opera na cidade há 20 anos. - (Foto: A Crítica)

A Unisaúde de Campo Grande inaugurou, na tarde do dia 5 de fevereiro, seu novo Centro de Prevenção, localizado na rua Rui Barbosa, 703 (em frente ao Supermercado Comper). A cerimônia de inauguração contou com a presença da diretoria e de representantes das categorias de associados, sendo cumprida, rigorosamente, as recomendações de biossegurança contra a Covid-19. O Centro recebeu o nome de Sérgio Choji Yamada, que era Fiscal Tributário e associado Unisaúde. Ele faleceu há 15, quando tinha apenas 42 anos de idade.

Na apresentação do novo espaço, o Diretor Executivo da Unisaúde, Zenildo Pereira Dantas, destacou que a Unisaúde prima pela prevenção. “Nós estamos investindo neste centro de prevenção, porque é uma tradição da Unisaúde pensar primeiro em prevenção, antes da cura. Está provado que a cada R$ 1 gasto em saúde, economiza-se R$ 4. Aqui o associado pode contar com médicos clínicos gerais, que farão a primeira análise. Se for possível resolver aqui, será feito, senão o profissional encaminha para um especialista”, contou o Diretor Executivo.

Márcio Custódio, Presidente do Conselho Fiscal da Unisaúde, destaca a importância de se inaugurar o Centro de Prevenção, no momento em que a Unisaúde passou a ser uma operadora de autogestão. “Este é um grande passo, pois com este centro nós vamos atuar prevenindo uma série de males. Esta é uma visão de futuro. Eu reputo este centro como um investimento e não como uma despesa. Tudo isto vai redundar numa série de benefícios e redução de custos”, disse Custódio, parabenizando a Diretoria por este trabalho feito com responsabilidade fiscal.

Toda esta dedicação dos responsáveis pela Unisaúde, fazem com que o plano de saúde seja considerado um dos melhores do Brasil. Como operadora de plano de saúde regida pela autogestão, busca proporcionar, dentre outros objetivos, um melhor serviço de qualidade, com destaque para políticas de prevenção de moléstias relacionadas à saúde, além de outros serviços assistenciais de promoção de qualidade de vida saudável.

O Procurador do Estado, Nilton Kiyoshi Kurachi, presidente do Conselho Geral de Representantes, destaca que o novo Centro da Unisaúde é viável economicamente, mas também evita que as pessoas sofram com uma doença que poderiam ter evitado. Ainda segundo o representante dos Procuradores do Estado, “a Unisáude é o melhor plano de saúde do país, porque é gerido pelos próprios usuários, além de ter toda a cobertura em todo Brasil”, explicou o Nilton Kurachi.

Homenagem

O Centro de Prevenção da Unisáude recebeu o nome de Fiscal Tributário Sergio Choji Yamada. Na cerimônia de inauguração, coube a esposa e filhos do homageado, fazerem o descerramento da placa. Amigos como Warley Braga Hildebrand e Akira Otsubo, prefeito de Bataguassu e sogro de Sérgio Yamada, lembraram daquele homem honesto, trabalhador e alegre, com o qual conviveram. O Padre José Soares participou da cerimônia e abençoou o novo espaço.

Também participaram da cerimônia de inauguração, o Diretor Administrativo, João Bosco de Figueiredo Costa, e o Diretor Financeiro, Artur Massujo Maecawa.

