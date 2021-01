Nos primeiros 13 dias do ano, MS já registra sete casos confirmados de dengue

Dengue em MS - (Foto: Marcelo Casal Jr./ABrasil)

Nos primeiros dias 13 dias de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) já contabilizou sete casos confirmados de dengue no Estado. Os municípios de Rio Brilhante é líder com quatro casos, Antônio, Bela Vista e Corumbá somaram um caso cada. Campo Grande até o momento não tem nenhum caso.

Os números tendem a subir nas próximas semanas, já que o boletim registrou 127 casos prováveis da doença. Se tratando de incidência de casos confirmados, Antônio João registrou 11,1, Rio Brilhante (10,5), Bela Vista (4,0) e Corumbá (0,9). Até o dia 13 de janeiro de 2021 não há óbito confirmado de dengue em Mato Grosso do Sul.

No ano passado - Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Dengue todos os municípios de Mato Grosso do Sul registram alta incidência de casos de dengue. O Estado é o segundo colocado no ranking nacional, ficando atrás apenas do Paraná.

A taxa de incidência é calculada dividindo o número total de casos pelo número de habitantes do local e multiplicando o resultado por 100 mil habitantes. A taxa de incidência em Mato Grosso do Sul é de 2.604,3. Acima de 300 por 100 mil habitantes é considerado alto.