Especialista orienta os cuidados para quem tem problemas respiratórios

Mesmo com a chuva que caiu na semana passada em Mato Grosso do Sul, a baixa umidade do ar ainda continua crítica, o que pode ocasionar um agravamento das doenças respiratórias e pulmonares, que ganharam maior relevância neste ano por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por esse motivo, o programa Vida Saudável que será veiculado nesta sexta-feira (28), contará com a participação do médico pneumologista Henrique Brito, que traz mais informações do que pode ser feito pelos pacientes que sofrem com essas doenças.

Com sintomas parecidos aos causados pelo coronavírus, o especialista destaca a possibilidade de diferenciar entre os problemas respiratórios pré-existentes e os da Covid-19. “Em geral, as doenças respiratórias como, asma, enfisema, rinite, doenças alérgicas, bronquiectasia, fibrose pulmonar, elas cursam com graus variados de falta de ar. Se a pessoa já tem uma doença respiratória, é importante ela se conhecer, saber qual é o limite da doença pulmonar dela”.

O sinal de agravamento pode ser identificado através da elevação da temperatura corporal. “A febre é um marcador que a gente precisa ficar mais atento. Se tiver essa combinação de febre com um agravamento de uma falta de ar pré-existente, é necessário procurar atendimento médico”, alerta o pneumologista.

Henrique Brito também enfatiza a importância da adoção das medidas preventivas em relação ao coronavírus, que ainda está em ascensão. “É importante que se diga da necessidade da quarentena, principalmente ficar em casa. Ao sair, eu estou me expondo, pois eu posso voltar com o vírus e trazer ele para dentro de casa, afetando diretamente a minha família. Por mais que você tenha a saúde boa, as pessoas ao seu redor podem ter a saúde mais debilitada. Enquanto em você a doença vai ser mais leve, nas outras pessoas pode ser mais grave”, destaca.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.