‘Mutirão de Limpeza do Parque’ mira criadouros do mosquito em ação de combate à Dengue, Chikungunya e Zika 

Considerado um dos principais cartões postais de Mato Grosso do Sul, a reserva ecológica do Parque dos Poderes recebe nesta quinta-feira (26), às 8h, o ‘Mutirão de Limpeza do Parque’, como parte da Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”, que tem como objetivo o combate à Dengue, Chikungunya e Zika. A concentração será no 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida do Poeta, 70.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a intenção é eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da Dengue, Chikungunya e Zika. "Precisamos tomar cuidado para não deixar nenhum resíduo que acumule água. Mas não basta somente nós retirarmos os resíduos, a manutenção depende da conscientização e a participação de todos que trabalham e daqueles que utilizam o Parque para a prática esportiva”.

Segundo a diretora geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a importância da ação é eliminar todos os focos e possíveis de criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya no Parque dos Poderes. "Queremos provocar a participação da população na limpeza do seu local de trabalho, com o objetivo da prevenção dessas doenças e educação ambiental".

Como integrante da rede de apoio à Campanha da SES, a Sesau vai disponibilizar cerca de 40 agentes de saúde e de endemias, que deverão auxiliar na limpeza do Parque. Os alvos são copos descartáveis, embalagens de marmita, garrafas pet, entre outros, tudo que possa acumular água e servir de criadouro do mosquito.

Rodson Lima, SES

Foto: Chico Ribeiro