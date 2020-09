Município do Rio de Janeiro supera 100 mil casos de covid-19

O município do Rio de Janeiro chegou hoje (25) a 100.045 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na tarde de hoje (25). O estado soma 259.488 casos, com 18.266 óbitos e 236.273 pacientes considerados recuperados.

Na cidade do Rio de Janeiro, a pandemia já fez 10.793 vítimas. Em relação ao balanço divulgado ontem, foram acrescentados mais 163 casos confirmados da doença e 63 novas mortes.

O primeiro caso de covid-19 na capital fluminense foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde em 7 de março. As primeiras mortes causadas pela doença na capital ocorreram em 18 de março. Em 6 de abril, a cidade ultrapassou os 1 mil casos confirmados; em 10 de maio, chegou aos 10 mil; e em 20 de junho, registrou 50 mil.

Considerado por pesquisadores um dos principais indicadores da tendência da pandemia em uma localidade, a média móvel de mortes nos últimos sete dias registrou queda entre domingo e quarta-feira, segundo o painel de dados Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz. No domingo, a cidade registrava 403,57 mortes, se considerado o dia de referência e os seis dias anteriores. Na quarta, essa média havia recuado para 246,71 mortes.

A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva na cidade foi considerada crítica no boletim Observatório Fiocruz Covid-19, divulgado hoje. Segundo dados coletados no dia 21 de setembro, o Rio apresentava 86% de ocupação, percentual classificado como de alerta "vermelho" pela pesquisa.

Procurada pela Agência Brasil para informar os dados de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que 84% dos leitos públicos de UTI para covid-19 estão ocupados. Quando consideradas as vagas em enfermarias, a ocupação é de 55%.

Os bairros da capital somavam mais casos da doença até a atualização de ontem do painel da Secretaria Municipal de Saúde eram a Barra da Tijuca, com 3.967 casos, e Campo Grande, com 3.949. Além das duas localidades da zona oeste, Tijuca, na zona norte, e Copacabana, na zona sul, somavam mais de 3 mil casos cada.

Campo Grande, com 593 vítimas, tem o maior número de óbitos, com quase 100 a mais que o segundo colocado, Bangu, que tem 495. Assim como os dois primeiros, o terceiro bairro da lista também fica na zona oeste: Realengo, com 352 óbitos.

Fora o município do Rio de Janeiro, as outras cidades que concentram mais casos acumulados de covid-19 no estado são Niterói (12.966), São Gonçalo (12.065), Duque de Caxias (9.486), Belford Roxo (9.346) e Macaé (8.224). Já em relação às vítimas, as cidades com os maiores números desde março são Duque de Caxias (702), São Gonçalo (698), Nova Iguaçu (589), São João de Meriti (432) e Niterói (415).