MS tem a 10ª maior expectativa de vida do País

No Brasil, a esperança de vida é de 76,6 anos, 3 meses a mais que a registrada em 2018 - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

A expectativa de vida em Mato Grosso do Sul projetada para o ano de 2019 forneceu uma expectativa de vida de 76,3 anos para o total da população, um acréscimo de dois meses em relação ao valor estimado para o ano de 2018 (76,1 anos).

Entre os Estados, MS tem a 10ª maior esperança de vida, sendo a maior em Santa Catarina (79,9 anos) e a menor no Maranhão (71,4 anos). No Brasil, a esperança de vida é de 76,6 anos, 3 meses a mais que a registrada em 2018.

Nacional - Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver, em média, até os 76,6 anos. Desde 1940, a esperança de vida aumentou 31,1 anos. E a longevidade feminina é, em média, sete anos acima da dos homens.

Essas são algumas informações das Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil referente a 2019, divulgadas hoje (26) pelo IBGE. A expectativa de vida fornecida pelo estudo é um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.

Em 1940, uma pessoa ao completar 50 anos, por exemplo, tinha uma expectativa de viver mais 19,1 anos. Já em 2019, a esperança de vida para uma pessoa nessa faixa etária seria de 30,8 anos. Ou seja, atualmente vive-se, em média, quase 12 anos mais.

No entanto, a expectativa de vida muda conforme a idade da pessoa e o sexo, sendo que a taxa de mortalidade dos homens é sempre superior à das mulheres. E é aos 20 anos que essa chamada “sobremortalidade masculina” atinge seu pico. Em 2019, um homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade.