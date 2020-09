MS registra 638 novos casos de coronavírus em 24 horas

Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 68.963 - ( Foto: Governo do Estado MS )

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 29, através do boletim epidemiológico online que foram registrados 638 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 68.963.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 230, Dourados com 49, Três Lagoas aparece com 43 e Ponta Porã com 27 novos casos.

Dos 68.963 casos confirmados, 62.106 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.564 casos ativos (que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar) e 462 estão internados.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 76% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 54%, macrorregião de Três Lagoas 47% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 74% de ocupação.

Foram registrados ainda 15 novos óbitos, passando para 1.293 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. O maior número óbitos foi registrado em Campo Grande - foram 08 óbitos. Bela Vista e Cassilândia dois óbitos cada. Dourados, Corumbá e Guia Lopes da Laguna registraram um óbito cada.