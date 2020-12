MS foi o oitavo Estado com maior índice de nascimento

O número de nascidos vivos do sexo masculino foi maior que o número de nascidos do sexo feminino - (Foto: Marcelo Casal Jr./ABrasil)

Mesmo sendo o oitavo Estado com maior número de nascimentos em 2019, Mato Grosso do Sul registrou queda de -2,37% se comparado com 2018. Tanto em MS, com 44.382 nascidos, como em Campo Grande, com o total de 13.982, o número de nascidos vivos do sexo masculino foi maior que o número de nascidos do sexo feminino. Os dados foram divulgados hoje (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Com relação à idade da mãe na data do parto, a faixa etária com maior número de nascimentos em MS ocorreu entre 20 e 24 anos de idade, com cerca de 25,35% dos nascimentos registrados em 2019.

Os meses de março (4.078) e abril (3.980) apresentaram o maior número de nascidos por parto no MS em 2019, enquanto em outubro, o menor número (3.243).

Em Campo Grande o mês de março também é o que mais há nascimentos (1.410), seguido pelos meses de maio (1.384) e janeiro (1.331). Levando em conta o mês de registro de nascimentos no Estado, em 2019, o total foi de 43.458 registros, sendo que os meses de abril (4.072), maio (4.002) e março (3.973) apresentaram os maiores valores, e novembro (3.221) o menor.

Sub-registro - A estimativa do sub-registro de nascimentos em MS demonstrou queda entre 2017 (1,60%) e 2018 (1,24%). O Estado tem o 9º menor percentual de sub-registros, sendo Santa Catarina o estado com menor porcentagem (0,25%) e a maior Roraima, com 18,30%. O estudo estima que quase 554 crianças que nasceram em MS, não obtiveram certidão de nascimento. Em 2015, a estimativa de sub-registro de nascimentos foi de 2,55%.

O sub-registro foi maior nas cidades de Paraíso das Águas (50,04%), Japorã (16,61%) e Coronel Sapucaia (8,91%).