Governo do Estado leva infraestrutura e reforma o hospital municipal em Bodoquena

Com investimento de R$ 5,7 milhões, o asfalto hoje garante tráfego com segurança e escoamento da produção. - ( Foto: Arquivo/ SECOM GOV MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Foi assim que o município de Bodoquena se transformou em um canteiro de obras em execução pelo Governo do Estado e Prefeitura, com a ampliação da infraestrutura urbana e rural, reforma do hospital municipal, novas moradias populares e atenção especial nas áreas de educação e segurança pública.

Nos últimos cinco anos, da gestão municipalista do governador Reinaldo Azambuja, o município de 7.875 habitantes recebeu R$ 36,5 milhões em investimentos do Estado.

Uma das obras executadas e entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, considerada emblemática, é a pavimentação de 1.575 metros da MS-339, que corta a Serra das Três Cruzes. O acesso por uma pista estreita, escorregadia e muita pedra era um risco permanente para os usuários – caminhoneiros e moradores das fazendas e assentamentos. Com investimento de R$ 5,7 milhões, o asfalto hoje garante tráfego com segurança e escoamento da produção.

Uma outra obra importante para a região foi a construção da ponte de concreto sobre o Rio Salobra em estrada vicinal, que dá acesso ao Assentamento Canaã e a vários atrativos turísticos. A antiga ponte de madeira que existia no local desabou no fim de 2018, devido às fortes chuvas, isolando importante região daquele município. Orçada em R$ 1,6 milhão, a ponte situada a 13 km da MS-178 (Bodoquena-Bonito), com 50 metros de cumprimento e pista dupla, foi entregue em novembro de 2019.

Já na área da saúde, os investimentos do Estado em Bodoquena, somam R$ 3,3 milhões, incluindo verbas emergenciais repassadas via governo federal e emendas parlamentares para o combate ao Covid-19. O Hospital Municipal Francisco Sales, está sendo todo reformado e será ampliado, com recursos (RR 1,3 milhão) do Fundo Especial de Saúde.

Na área habitacional, foram aplicados R$ 5,3 milhões na construção de 164 moradias já entregues. O investimento em educação (R$ 2,2 milhões) inclui reforma da escola Joaquim Mário Bonfim (Assentamento Sumatra e Morraria do Sul).

Outros R$ 25,1 milhões, estão sendo aplicados em Infraestrutura (Seinfra) na pavimentação asfáltica e restauração de importantes vias.