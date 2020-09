Ministério da Saúde atualiza cenário epidemiológico da covid-19

Neste momento, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco; o diretor de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário; a secretária de Gestão do Trabalho, Mayra Pinheiro; e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo; participam de entrevista online para atualizar o cenário epidemiológico da covid-19 no Brasil.

Os gestores também apresentam a pesquisa Influência da Covid-19 na Saúde Mental de Profissionais da Saúde e o projeto Saúde e Evidências - que tem como destaque as boas práticas na abordagem do comportamento suicida.

Acompanhe ao vivo

Covid-19: pausa em estudo de vacina segue prática comum, diz Unifesp

A pausa no experimento de uma vacina contra covid-19, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oxford, é "uma prática comum" e "segue os padrões de segurança", de acordo com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Conforme destacou a instituição brasileira, responsável pelos testes do imunizante, a interrupção na pesquisa ocorreu após se identificar a suspeita de efeito adverso em um voluntário do estudo, no Reino Unido. A decisão foi anunciada na terça-feira (8) pela farmacêutica AstraZeneca.

Em nota, a Unifesp destaca que o estudo clínico da Fase 3 foi temporariamente pausado em todos os centros que participam da etapa. A medida inclui o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, da universidade, que coordena a pesquisa no Brasil. Para que a etapa prossiga, é necessário descobrir se a reação do paciente foi, ou não, provocada pela vacina. Leia mais