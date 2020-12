Última morte registrada por dengue no Estado foi há quatro meses

Casos de dengue no MS - (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABrasil)

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a última morte registrada por dengue neste ano em Mato Grosso do Sul foi em agosto. A vítima era uma mulher, 58, moradora de Anastácio no dia 11 de agosto.

Até esta quarta-feira (23) o Estado contabilizou 72.210 casos notificados de dengue. O índice é menor que o ano passado, quando houve 85.643 casos no decorrer de 2019. De janeiro a dezembro deste ano foram 42 mortes, e no mesmo período do ano passado, foram 32 mortes.

Histórico de casos confirmados de dengue em MS nos últimos anos

Em janeiro e fevereiro foram oito mortes em cada mês, em março foram 11, em abril houve sete, maio registrou cinco, junho, julho e agosto apenas um. Em setembro não houve mortes contabilizadas. De 42 mortes registradas em 2020, 27 apresentavam comorbidades.

Os cinco municípios com o maior número de casos são Campo Grande (12.965), Ponta Porã (4.346), Três Lagoas (2.838), Corumbá (2.145) e Amambaí (1.758). Selvíria e Corguinho são as cidades que registraram os menores números, com cinco casos de dengue em cada município.