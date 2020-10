Médico oncologista da Cassems esclarece verdades sobre o câncer de mama

Outubro Rosa é comemorado todo ano - (Foto: Fernanda Sunega)

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais atinge mulheres no Brasil. Por isso, é feito um grande esforço de conscientização e prevenção da doença. Ainda assim, muitas dúvidas e algumas crenças incorretas permanecem. Para tratar de alguns dos mitos do câncer de mama, a Cassems preparou uma lista de mitos e verdades sobre o câncer de mama, com a avaliação do médico oncologista Fabrício Colacino.

Se eu faço autoexame todos os meses, não preciso fazer mamografia?

“Isso é um mito, a mamografia é insubstituível para o rastreamento do câncer de mama. A mamografia detecta nódulos menores de um centímetro, menores de meio centímetro, que são os tumores precoces. Já o autoexame tem uma média de diagnóstico de nódulos acima de dois centímetros, portanto, não dá pra esperar o autoexame alterar para poder procurar um profissional ou fazer mamografia. A mamografia tem que ser realizada por todas as mulheres, após os 40 anos, anualmente”.

O médico Fabrício Colacino

Amamentar protege a mulher do câncer de mama?

“Isso é verdade. Além de ser um fator de proteção, ela deixa a mulher com menos tempo exposta ao hormônio feminino, que é o maior agressor para o câncer de mama. Portanto, amamentar os filhos, principalmente acima de seis meses, cada filho, é um fator de proteção”.

Desodorante antitranspirante causa câncer de mama?

“Mito. Normalmente, nós orientamos que o paciente não use desodorante com a presença de álcool na sua composição durante o tratamento de câncer de mama com radioterapia. Isso gera alguns mitos como esse, de que o desodorante pode ser o causador de câncer de mama, mas não tem relação”.

A frequência de atividade sexual interfere no câncer de mama?

“Não. A frequência de atividade sexual não está relacionada à presença, formação ou aumento de um câncer de mama”.