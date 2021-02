Matrículas para candidatos aprovados em residências começam hoje

As matrículas para os candidatos que foram aprovados na seleção de residentes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que aconteceu nos dois primeiros finais de semana deste mês, começam nesta segunda-feira (22). Serão dois dias para os candidatos aprovados na residência médica e outros dois para os selecionados na multiprofissional.

Conforme divulgado nos editais, os candidatos aprovados em medicina da família e comunidade poderão confirmar sua matrícula hoje e amanhã, e os selecionados para a residência multidisciplinar em saúde da família terão quarta e quinta-feira para fazerem a matrícula.

O edital de convocação dos candidatos aprovados está publicado no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos, onde também estão dispostos toda a documentação necessária para confirmação da matrícula.

O maior do país

O programa de residências da Sesau é considerado o maior do país devido a quantidade de vagas e áreas de abrangência. Ele coloca os profissionais em contato direto com os pacientes da rede pública, promovendo uma melhora nos atendimentos e acolhimento à população.

Com mais de 110 pessoas matriculadas no programa por ano, os profissionais de pelo menos oito áreas diferentes e diversos locais do país estão atuando nas unidades de saúde da prefeitura municipal de Campo Grande. São profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, formados em serviços sociais, com bacharel em Educação Física, odontólogos, fisioterapeutas e farmácia, atuando, parte na saúde da família e comunidade, e parte na saúde mental.

Além de estudar a realidade do público atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os residentes vivenciam essa experiência, garantindo, ainda durante a academia, a melhor forma de abordar os pacientes e identificar suas necessidades.