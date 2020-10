Marcos Pontes fala sobre Nitazoxanida

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, explicou sobre as pesquisas que investigaram se o medicamento nitazoxanida é eficaz no tratamento da covid-19.

Nitazoxanida é um vermífugo já conhecido no Brasil, muito usado no tratamento de rotavírus.

Marcos Pontes explicou sobre os resultados do ensaio clínico e disse que o Ministério da Saúde vai decidir se medicamento fará parte do protocolo de tratamento da covid-19.

Veja entrevista na íntegra