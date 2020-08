Live do Hemosul nesta quinta promove intercâmbio com o Hemoce do Ceará

Hemosul - (Foto: Saul Schramm)

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul promove nesta quinta-feira (20) às 15h a live “Doação de Sangue em Tempos de Pandemia”. A transmissão será através da página oficial do Hemosul na rede social Facebook.

A live será mediada pela diretora geral da rede Hemosul, Marli Vavas, e contará com a participação da hematologista e diretora geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Dra. Luciana Carlos, além de convidados.

A iniciativa faz parte da programação virtual da Semana Estadual de Incentivo a Doação de Sangue e Medula Óssea.