Início do enfrentamento a tríplice epidemia em debate no Perspectiva

Novembro é o mês imediatamente anterior ao início do verão. Junto com o calor e as férias de boa parte da população, a tríplice epidemia – formada por dengue, chikungunya e zika – também passa a se fazer presente. O planejamento das ações de combate e conscientização começam cedo e esses planos são o ponto de debate da nova edição do Perspectiva, da TV ALEMS.

Lívia Machado conversou sobre o assunto com a diretora-geral da Vigilância em Saúde do Governo do Estado, Larissa Castilho. Ela alertou sobre a importância da conscientização sobre as três doenças, já que o vetor costuma estar presente, principalmente, na casa das pessoas. Durante a pandemia do novo coronavírus, a epidemia causada pelo mosquito aedes aegypt atingiu a milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul, piorando a lotação do sistema de saúde.

No caso da dengue, doença mais comum entre as três, os principais sintomas são febre, dores musculares e mal estar. Larissa indica que a principal forma de combate é dar atenção a locais em que o mosquito pode reproduzir-se, que são aqueles em que há o acúmulo de água limpa parada.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NET em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.