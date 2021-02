Incluir bons hábitos na rotina pode manter a ansiedade longe - (Foto: Reprodução)

Medo, incerteza e angústia são apenas algumas das sensações características da ansiedade. Muitas vezes elas vêm acompanhadas de sintomas físicos, como taquicardia, boca seca, tremores e outros. Essas reações do nosso corpo são normais quando estamos diante de desafios, por exemplo. Mas a ansiedade em excesso paralisa, inquieta e perturba.

Com a pandemia da Covid-19, sentimentos como a ansiedade foi potencializado e o número de pessoas adoecidas emocionalmente também teve um salto significativo. “Com certeza a pandemia contribuiu muito para o aumento do número de pessoas adoecidas nos últimos meses, isso porque junto com a pandemia vieram também situações de estresse, perda de entes queridos, mudanças na forma de trabalhar, educar os filhos e muito mais. É possível perceber esse aumento pela grande procura por psicoterapia após o início da pandemia”, afirma a psicóloga da Unimed Campo Grande, Thayla Siqueira Sandim.

Portanto, saber identificar se passamos por uma ansiedade momentânea, causada por uma situação específica ou se ela é um transtorno que deixa o indivíduo desconfortável é essencial. De qualquer maneira, o ideal é procurar um profissional de confiança ao perceber sinais e sintomas de ansiedade frequentes.

A boa notícia é também que alguns hábitos podem contribuir com a saúde mental e, consequentemente, manter a ansiedade longe e ainda garantir mais saúde e bem-estar. Praticar uma atividade física prazerosa regularmente, manter uma alimentação equilibrada, diminuir o consumo de tabaco e álcool, cultivar boas amizades, ler mais, beber mais água, são alguns exemplos de bons hábitos.

Outra forma de trabalhar a ansiedade, é através do yoga, uma prática milenar originária da Índia, que tem conquistado cada vez mais adeptos em razão dos benefícios que traz para o corpo e para a mente.

“O yoga nos ensina que a ansiedade é estar com a mente no futuro ao invés de estar no momento presente, a olhar para o agora e a prática nos mostra isso através da respiração”, comenta Naigel Haran, parceiro da cooperativa e professor de yoga do Movimento Sadhaka.

Mude1Hábito

Desde 2019, a Unimed Campo Grande, por meio do movimento nacional das Unimeds, o Mude1Hábito, tem incentivado pessoas de todas as idades a adotarem pequenas mudanças diárias, capazes de transformar suas vidas para melhor.