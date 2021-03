Inaugurado, Centro de Infusão do Hospital Cassems CG inicia atendimento nesta quarta-feira

O evento de inauguração do Centro de Infusão - (Foto: Messias Ferreira)

Inaugurado na manhã desta terça-feira (2), o Centro de Infusão do Hospital Cassems de Campo Grande faz parte das comemorações em homenagem aos 20 anos da Cassems. O evento de inauguração do Centro de Infusão foi restrito e contou com a presença da diretoria técnica e administrativa do HCCG, diretoria de Unidades Hospitalares da Cassems, presidência e vice-presidência da Cassems, além da presença de conselheiros fiscais e administrativos da Cassems e do Hospital Cassems de Campo Grande.

O local, que iniciará os atendimentos nesta quarta-feira (3) irá facilitar a assistência em saúde daqueles pacientes que não precisam ficar internados, mas que necessitam receber medicamentos por via endovenosa, subcutânea e intramuscular. Para a diretora técnica da unidade, a médica infectologista Priscilla Alexandrino, sob o ponto de vista assistencial, a implantação do Centro de Infusão significa um passo a mais no processo de desospitalização de muitos pacientes, garantindo a eles o melhor atendimento sem que tenham que ficar internados apenas para serem medicados. “Os pacientes virão ao hospital, receberão a medicação prescrita pelo médico e poderão continuar desfrutando do convívio com seus entes queridos, humanizando o tratamento que precisa ter uma continuidade e garantindo que esses pacientes não fiquem expostos a possíveis infecções”, salienta a diretora.

A estrutura localizada no primeiro andar conta com nove leitos, onde os pacientes poderão ser acomodados de forma confortável e receber toda a assistência necessária com exclusividade e agilidade. O diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, explica que o novo Centro de Infusão é um serviço de referência onde o médico poderá encaminhar seu paciente para realizar o tratamento de forma personalizada e humanizada. “As sessões de infusão serão agendadas previamente, o que garantirá a segurança na assistência prestada ao paciente, permitindo a realização dos procedimentos com horário marcado, individualizado, em ambiente adequado e com baixo risco de infecção”, explica Depieri.

Flávio Stival, Diretor de Unidades Hospitalares considera que a implantação de um Centro de Infusão no Hospital Cassems de Campo Grande é um passo muito importante para a auto sustentabilidade da unidade hospitalar. “O Hospital Cassems de Campo Grande mudou o conceito de assistência em saúde não apenas na capital, mas em todo o Mato Grosso do Sul. Durante todo o período de pandemia também consolidou a sua importância no cenário da saúde e promove a sua sustentabilidade com a oferta de serviços inovadores”.

Com o Centro de Infusão do Hospital Cassems de Campo Grande, os pacientes não precisarão buscar outros locais com atendimento especializado. O agendamento será feito por criticidade e o paciente precisará apresentar apenas o receituário original feito pelo o médico assistente. O monitoramento dos resultados e indicadores do processo de infusão fornecerão os subsídios necessários para treinamento e supervisão dos procedimentos. “A Cassems já possui a maior estrutura de atendimento do Estado e isso nos permite avançar com segurança nas ações de gestão que garantam a qualidade e a sustentabilidade das nossas unidades, concentrando serviços como esse dentro dos hospitais”, considera o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.